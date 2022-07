Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Junger Fahrer unter Drogenverdacht ++ Betrugsversuch mit WhatsApp-Masche ++ 36-Jährige bei Auffahrunfall verletzt ++ Hellbraunes Elektromobil gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Elsdorf/A1. Vermutlich unter dem Einfluss von Kokain und THC, dem Rauschmittel von Marihuana, ist ein 32-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 20 Uhr auf den in Richtung Hamburg fahrenden Renault Clio des Mannes aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle erkannten die Polizisten bei ihm Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der 24-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Betrugsversuch mit WhatsApp-Masche

Brockel. Am Dienstagnachmittag haben Unbekannte wieder versucht, einen 60-jährigen Mann mit der WhatsApp-Masche hereinzulegen. Dessen angeblicher Sohn meldete sich gegen 15 Uhr mit einer Nachricht bei seinem "Vater" und bat um die Überweisung einer Rechnung über 2430,98 Euro. Der Mann nahm Kontakt zu seinem Sohn auf. Danach stand fest, dass es sich um einen Betrugsversuch gehandelt hat.

36-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Zeven. Wegen Unachtsamkeit ist eine 24-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag in der Godenstedter Straße in Höhe der Einmündung Monierstraße mit ihrem Ford auf den vor ihr fahrenden VW up! einer 36-Jährigen aufgefahren. Die Frau im VW zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Hellbraunes Elektromobil gestohlen

Gnarrenburg. Das hellbraune Elektromobil eines 58-jährigen Mannes haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag vom Gelände eines Wohnhauses an der Bahnhofstraße gestohlen. Das Fahrzeug war mit einem Kabelschloss gesichert. Die Polizei geht von einem Schaden von rund zweitausend Euro aus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gnarrenburg unter Telefon 04763/62892-0.

Falscher Kripobeamter ruft an

Hemslingen. Fünfzigtausend Euro als Kaution hat ein unbekannter Betrüger am Dienstagvormittag von einem 79-jährigen Hemslinger gefordert. Am Telefon stellte sich der Anrufer als Kriminalbeamter vor und gab an, dass sich dessen Enkeltochter in Untersuchungshaft befände. Als bei dem Senioren Zweifel aufkamen, legte er auf.

