POL-HA: 62-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Vorhalle leicht verletzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagmittag (10.08.2021) in Vorhalle eine 62-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Die Hagenerin befuhr gegen 11.10 Uhr den Radweg der Becheltestraße in Fahrtrichtung Vorhalle. An der Grundstückseinfahrt einer dort ansässigen Firma wollte ein 54-jähriger Hagener zu diesem Zeitpunkt mit einem grauen Mercedes nach rechts in die Becheltestraße einfahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Bereich der Einmündung zu dem Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Radfahrerin. In dessen Folge stürzte die 62-Jährige und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 900 Euro geschätzt. (sen)

