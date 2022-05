POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Zeugen zu Vorfall zwischen Traktor-Fahrer und Pferde-Führerin gesucht

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag 19:00 Uhr und Montag 14:30 Uhr in ein Ladengeschäft in der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar ein. Zunächst verschafften sie sich Zutritt in ein, vor dem Ladengeschäft aufgestellten, Zelt und gelangten so zum Eingangsbereich des Geschäfts. Unter Gewalteinwirkung drückten die Täter die Schiebetüren auf und gelangten so in das Innere. Im ...

mehr