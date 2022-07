Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vandalismus an der Kneipp-Anlage am Vörder See - Polizei bittet um Hinweise ++ Hansalinie A1 - Junger Fahrer unter Drogenverdacht ++ Müll am Bahnhof entsorgt - Zeuge notiert Kennzeichen ++

Rotenburg (ots)

Vandalismus an der Kneipp-Anlage am Vörder See - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Unbekannte haben vor zwei Wochen am Vörder See die Kneipp-Wassertretanlage beschädigt. Vermutlich von Mittwoch, dem 29. Juni auf Donnerstag dem 30. Juni zogen sie die im Sand befestigten Edelstahl-Handläufe heraus und versenkten sie etwas weiter im See. Zur Ermittlung der noch unbekannten Vandalen bittet die Polizei unter Telefon 04761/9945-0 um Hinweise.

Diebstahl aus Wohnhaus

Zeven. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ein Wohnhaus an der Straße Osenhorst eingedrungen. Aus der Wohnung nahmen sie einen Laptop und Schmuck mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund eintausend Euro.

Hansalinie A1 - Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Sottrum/A1. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen haben in der Nacht zum Dienstag auf der Hansalinie A1 einen 19-jährigen Fahranfänger aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 1.30 Uhr mit seinem Opel Astra in Richtung Hamburg unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Polizisten bei ihm Anzeichen für Rauschgiftkonsum. Laut Ergebnis eines Drogentests dürfte der 19-Jährige vor Fahrtantritt Kokain zu sich genommen haben. Das Ergebnis einer Blutuntersuchung wird darüber Aufschluss geben.

Müll am Bahnhof entsorgt - Zeuge notiert Kennzeichen

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei ermittelt derzeit gegen eine Frau aus dem Landkreis Verden. Sie steht im Verdacht am Montagnachmittag am Rotenburger Bahnhof zwei Plastikkisten mit Hausmüll und alten Kleidern entsorgt zu haben. Ein Zeuge beobachtete die Frau dabei, notierte sich das Kennzeichen ihres VW und informierte die Polizei.

Unfall mit jungem Radfahrer

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Mühlenstraße ist am Montagabend ein 11-jähriger Radfahrer verletzt worden. Ein 47-jähriger Autofahrer hatte gegen 17 Uhr mit seinem VW nach rechts auf das Gelände der Score-Tankstelle abbiegen wollen und dabei den Jungen auf seinem Rad vermutlich übersehen. Bei der Kollision zog sich der junge Radler leichte Verletzungen zu.

Radfahrer angefahren

Visselhövede. Ein 9-jähriger Radfahrer hat sich am Montagnachmittag in der Gaswerkstraße beim Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Eine 52-jährige Autofahrerin berührte das, auf dem Radweg fahrende Kind beim Anfahren. Es kam zu Fall und musste im Rettungswagen in das Rotenburger Krankenhaus gefahren werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro.

Fußgänger kollidiert mit E-Bikerin

Rotenburg. Bei dem Zusammenstoß eines Fußgängers und einer E-Bikerin in der Soltauer Straße ist am Montagvormittag eine 45-jährige Frau verletzt worden. Ein 34-jähriger Mann dürfte beim Entladen seines Fahrzeugs zu unachtsam gewesen sein. Er stieß mit der, auf dem Radweg fahrenden Frau auf dem Elektrofahrrad zusammen. Die Radlerin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

