Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mehrere Fahrzeuge auf Parkplatz beschädigt - Polizei bittet um Hinweise ++ Drei Verletzte bei Unfall im Ortskern ++ Auto driftet über den Sportplatz - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Mehrere Fahrzeuge auf Parkplatz beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Ein 20-jähriger Bremervörder steht im Verdacht, in der Nacht zum Samstag auf dem Parkplatz an der Marktstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt zu haben. Ein Zeuge war gegen 1.40 Uhr lauten Krach aufmerksam geworden. Aufgrund der Geräusche klang es so, als würde etwas gegen die dort geparkten Pkw geworfen werden. Eine Streifenbesatzung traf einen Verdächtigen in der Straße Huddelberg an. Er hatte ein gestohlenes Verkehrszeichen bei sich. Als der Mann die Polizei erblickte, stellte er es an einen Zaun. Mit dem Vorwurf der Sachbeschädigungen konfrontiert, verweigerte er weitere Aussagen. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der 20-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Bei der Überprüfung der Fahrzeuge auf dem Parkplatz an der Marktstraße stellte die Polizei mindestens vier Fahrzeuge mit frischen Beschädigungen fest. Weitere, mögliche Geschädigte melden sich bitte unter Telefon 04761/947-0 bei der Bremervörder Polizei.

Drei Verletzte bei Unfall im Ortskern

Winkeldorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Große Straße/Steinfelder Weg/Lindenstraße sind am Sonntagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Eine 44-jährige Autofahrerin war gegen 17 Uhr mit ihrem Skoda im Steinfelder Weg in Richtung Lindenstraße unterwegs. An der Kreuzung übersah sie den von links kommenden BMW Mini einer 37-Jährigen. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrerinnen und ein 6-jähriges Kind im Mini verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp zwanzigtausend Euro.

Auto driftet über den Sportplatz - Polizei bittet um Hinweise

Fintel. Am Sonntagabend haben Unbekannte auf dem Sportlatz des TUS Fintel an der Straße Kohlhof ärgerlichen Schaden angerichtet. Gegen 23 Uhr drifteten sie mit einem Fahrzeug über den Rasen und wühlten ihn zum Teil auf. Hinweise zur Ermittlung der Vandalen erbittet die Polizei unter Telefon 04265/95486-0.

