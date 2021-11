Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Auf geparkten Pkw aufgefahren: 2 Pkw stark beschädigt und eine leicht verletzte Person ins Krankenhaus

Stadthagen (ots)

(Br)

Am 30.11.2021, gegen 07:38 Uhr, befährt eine 54-Jährige aus Duingen, Landkreis Hildesheim, mit ihrem Skoda Octavia die Habichhorster Straße, Landesstraße 444, in Richtung Innenstadt Stadthagen. Sie erkennt einen am Straßenrand geparkten VW Golf zu spät und fährt auf diesen auf. Der Airbag ihres Skodas löst unfallbedingt aus, wodurch die 54-jährige einen Schock erleidet. Sie wird zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Beide Kraftfahrzeuge werden stark beschädigt und müssen jeweils mit einem Abschleppfahrzeug von der Straße entfernt werden.

