Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kontrolle über Pkw verloren

Obernkirchen (ots)

Drei beschädigte Pkw und eine in Mitleidenschaft gezogene Steinmauer sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am Sonntag gegen 15.25 Uhr auf der Eilsener Straße in Obernkirchen.

Der 20jähriger Fahrzeugführer aus dem Auetal ist vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Pkw Hyundai, in Fahrtrichtung Rintelner Straße, nach Durchfahren einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf einen dort geparkten Pkw Audi aufgefahren, der auf einen davorstehenden anderen Pkw Audi geschoben wurde.

Der Pkw Hyundai stieß nach dem Zusammenstoß mit dem geparkten Audi in eine private Grundstücksmauer.

Der Unfallverursacher und zwei weitere Insassen blieben unverletzt.

Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

