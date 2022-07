Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Kiosk, Schützenhalle, Sportlerheim und Reithalle ++ Verkehrsunfall mit tödlichen Ausgang ++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Einbruch in verschiedene Räumlichkeiten

In der Nacht vom 08.07. auf den 09.07.2022 drangen bisher unbekannte Täter in der Ortschaft Oerel in mehrere Räumlichkeiten ein. Hierbei ist der Kiosk des Freibades sowie die Schützenhalle, das Sportlerheim und eine Reithalle tatbetroffen. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs Zugang zu den einzelnen Räumlichkeiten und entkamen schlussendlich ungesehen mit dem Diebesgut. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen werden durch die Polizei Bremervörde, Telefonnr. 04671-99450 entgegengenommen.

Verkehrsunfall mit tödlichen Ausgang

In der Nacht zum Samstag, 09.07.2022, um 01:53 Uhr, befährt der 20-jährige Pkw-Führer die K109 in Richtung Haaßel. Hierbei gerät der Pkw aufgrund ungeklärter Ursache im Kurvenausgang einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und kollidiert in der Folge mit mehreren Straßenbäumen. Der Pkw-Führer erliegt noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.500 Euro.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 09.07.2022, gegen 23:20 Uhr, wird durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein in Schlangenlinien fahrender Pkw auf der A1 gemeldet. Der 47-jährige Pkw-Führer kann an seiner Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle wird durch die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,33 Promille. Bei dem Probanden wird eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle kann zusätzlich festgestellt werden, dass der Pkw-Führer nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

