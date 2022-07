Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 80-jährige E-Bikerin verletzt ++ 75-jährige Radfahrerin angefahren ++ Falsche Bankangestellte ruft an ++

Rotenburg (ots)

80-jährige E-Bikerin verletzt

Visselhövede. Bei einem Verkehrsunfall in der Soltauer Straße ist am Mittwochnachmittag eine 80-jährige E-Bikerin verletzt worden. Die Frau war gegen 17.15 Uhr mit ihrem Elektrofahrrad auf dem rechten Parkstreifen unterwegs. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr achtete sie vermutlich nicht auf den, in gleicher Richtung fahrenden VW Polo einer 82-jährigen Frau. Bei der Kollision zog sich die Seniorin auf dem Pedelec leichte Verletzungen Zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

75-jährige Radfahrerin angefahren

Tarmstedt. Eine 75-jährige Radfahrerin ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Hepstedter Straße/Hauptstraße verletzt worden. Ein 22-jähriger Autofahrer hatte gegen 18.45 Uhr mit seinem VW am STOP-Schild der Einmündung gehalten. Gerade als er anfuhr, kreuzte die Seniorin auf dem Fahrrad seinen Weg. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich am Knie. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über eintausend Euro.

Falsche Bankangestellte ruft an

Sittensen. Eine 84-jährige Frau aus Sittensen hat am Mittwochnachmittag mehrere Anrufe von einer angeblichen Bankangestellten erhalten. Die falsche Bankerin gab an, dass jemand versucht habe, unberechtigt Geld von ihrem Konto abzubuchen. Zur Überprüfung solle sie ihre EC-Karte in einen Umschlag stecken und vor die Tür legen. Ein Mitarbeiter würde sie abholen und testen. Die 84-Jährige erkannten den Betrugsversuch und informierte die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell