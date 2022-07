Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unbelehrbare Diebe beschäftigen die Polizei ++ Unfall nach Schwächeanfall ++ Autoaufbruch am Autohaus ++ Auffahrunfall mit Folgen ++

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots)

Unbelehrbare Diebe beschäftigen die Polizei

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Zeven/Sittensen. Bereits am vergangenen Freitag hatten es Beamte des Zevener Polizei und der Autobahnpolizei Sittensen mit mehreren unbelehrbaren Dieben zu tun. Gegen 14 Uhr kam es im Famila-Markt an der Straße Auf der Worth durch vier, der Polizei zum Teil bekannte Männer, zu einem Zigarettendiebstahl. Zwei der Täter konnten beim Diebstahl von Tabakwaren im Wert von über eintausend Euro gestellt und an die Beamten übergeben werden. Nachdem der Sachverhalt und die Identitäten der 35 und 38 Jahre alten Männer zweifelsfrei geklärt und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt worden war, durften sie die Polizei wieder verlassen. Gegen 18.20 Uhr kam es dann auf einem Grundstück an der Straße Alte Reihe in Wilstedt zur nächsten Tat. Einer der beiden ertappten Zigarettendiebe schnappte sich ein unverschlossenes, schwarzes Herrenfahrrad von der Auffahrt und fuhr damit in Richtung Elsdorf davon. Der 31-jährige Geschädigte wurde von seinem Nachbarn auf den Diebstahl aufmerksam gemacht. Am Elsdorfer Friedhof konnte er den Täter stellen. Der Mann ließ das gestohlene Rad zurück und flüchtete. Um 20 Uhr trat der 38-Jährige auf der Hansalinie A1 erneut in Erscheinung. Verkehrsteilnehmer berichteten der Polizei von einem Fahrradfahrer, der zwischen Elsdorf und Sittensen in Richtung Hamburg unterwegs sei. Eine Streifenbesatzung konnte den Flüchtigen endgültig fassen. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er später eine Blutprobe abgeben. Die Beamten gehen davon aus, dass er auch dieses Fahrrad zuvor gestohlen haben dürfte. Die Eigentümerin des grün-schwarzen Damenrades vom Hersteller möge sich daher bitte bei der Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0 melden.

Unfall nach Schwächeanfall

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Hatzte. Ein 76-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems in der Peterstraße verunglückt. Der Mann war dort gegen 17 Uhr mit seinem Toyota unterwegs, als er von einem plötzlichen Schwächeanfall überrascht wurde. Er kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Kurvenverlauf mit mehreren Straßenbäumen. Der Senior wurde mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Autoaufbruch am Autohaus

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Bockel. Am Montagnachmittag haben Unbekannte in der Nähe eines Autohauses an der Straße An der Autobahn eine Umhängetasche aus einem Auto gestohlen. Dazu schlugen die Täter die hintere, rechte Seitenscheibe des schwarzen Mercedes-SUV ein. Nachdem die Unbekannten das Fahrzeug erfolglos nach weiterer Beute durchsucht hatten, verschwanden sie mit der Tasche und dem üblichen Inhalt unerkannt.

Auffahrunfall mit Folgen

Bremervörde. Bei einem Auffahrunfall in der Neuen Straße ist am Montagvormittag eine 44-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Bremervörderin hatte kurz vor 11 Uhr mit ihrem Hyundai auf ein Tankstellengelände fahren wollen. Dazu musste sich vorher abbremsen. Diese Situation erkannte die nachfolgende 77-jährige Frau vermutlich zu spät. Sie fuhr mit ihrem VW Tiguan auf das Fahrzeug vor ihr auf. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf 1.500 Euro.

Einbruch in Bäckerei - Trinkgeld gestohlen

Scheeßel. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale an der Harburger Straße eingebrochen. Sie hebelten die Schiebetür des Geschäfts auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort fanden sie eine Trinkgeldkasse mit zwei Euro. Der Schaden, den die Einbrecher angerichtet haben, ist weitaus größer.

Kupferdiebe im Kindergarten

Unterstedt. Buntmetalldiebe hatten am vergangenen Wochenende den Neubau des Kindergartens an der Straße Hempberg im Visier. Auf der Baustelle schnappten sie sich die dort gelagerten Kupferrohre und montierten die bereits verbauten Rohre ab. Die Polizei geht von einem Schaden von knapp zweitausend Euros aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell