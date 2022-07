Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeuge meldet Alkoholfahrt auf der Autobahn ++ Blendende Scheinwerfer bringen Alkoholfahrt ans Licht ++ Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt ++ Unbekannte klettern auf Autodach ++

Rotenburg (ots)

Zeuge meldet Alkoholfahrt auf der Autobahn

Elsdorf/A1. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat der Autobahnpolizei Sittensen am Sonntagabend von einer Autofahrerin berichtet, die zum Teil in Schlangenlinien auf der Hansalinie A1 mit einem Mercedes Kleinwagen in Richtung Bremen unterwegs sei. Eine Streifenbesatzung machte sich sofort auf den Weg und konnte das beschriebene Fahrzeug kurz darauf aus dem Verkehr ziehen. Wie sich bei der Verkehrskontrolle zeigte, war die Sorge des Zeugen berechtigt. Die 50-jährige Autofahrerin stand unter Alkoholeinwirkung. Sie musste eine Blutprobe abgeben.

Blendende Scheinwerfer bringen Alkoholfahrt ans Licht

Bremervörde. Wegen mangelhafter Beleuchtung ist ein Streifenteam der Bremervörder Polizei in der Nacht zum Sonntag auf der Bundesstraße 71 auf den VW Golf eines 25-jährigen Autofahrers aufmerksam geworden. Die Scheinwerfer des Fahrzeugs hatten die Beamten im Gegenverkehr stark geblendet. Sie wendeten und folgten dem Wagen in Richtung Selsingen. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der junge Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest wies ein Ergebnis von über 1 Promille aus. Der 25-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt

Bremervörde. In Sorge hat sich am Samstagnachmittag eine Autofahrerin bei der Bremervörder Polizei gemeldet. Sie teilte den Beamten mit, dass sie gerade auf der Bundesstraße 74 in Richtung Bremervörde unterwegs sei. Vor ihr fahre ein Auto in auffälligen Schlangenlinien. Einer Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei gelang es, das beschriebene Fahrzeug im Stadtgebiet zu stoppen. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass die Sorge der Zeugin berechtigt war. Der 46-jährige Fahrer stand erkennbar unter Alkoholeinwirkung. Das bestätigte auch das Ergebnis des Atemalkoholtests von mehr als 1,2 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Unbekannte klettern auf Autodach

Rotenburg. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios an der Rudolf-Diesel-Straße ein Auto beschädigt. Sie kletterten auf den grauen Mercedes 180 und setzten sich sogar auf das Dach. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell