Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +Open Air am Weichelsee++Betrunkener Autofahrer in Visselhövede++Unbekannter Straftäter in Scheeßel++Verkehrsunfall in Zeven++Betrunkener Autofahrer in Wohnste++Brand in Bremervörde+

Landkreis Rotenburg (ots)

Rotenburg

Am Samstag kam es bei einer Open-Air-Veranstaltung am Weichelsee in Rotenburg in den Abend- und Nachtstunden zu mehreren polizeilichen Einsätzen. In den meisten Fällen waren es nur Streitigkeiten, aber es mussten auch Körperverletzungen aufgenommen werden. In einem Fall zeigte sich ein 29-jähriger Party-Gast aus dem Landkreis Stade mit dem ausgesprochenen Hausverbot durch den Sicherheitsdienst überhaupt nicht einverstanden und griff diese an. Dieser verbrachte dann den restlichen Zeitraum der Feier im Rotenburger Polizeigewahrsam.

Visselhövede

Am späten Samstagabend wurde in Visselhövede im Gewerbegebiet der 30-jähriger Fahrer eines VW Fox alkoholisiert am Steuer festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem Fahrer wurde der Autoschlüssel abgenommen und der Führerschein einbehalten.

Scheeßel

Am Samstagnachmittag, gegen 13 Uhr, kam es durch einen noch unbekannten, männlichen Täter zu mehreren Straftaten auf den Supermarkt-Parkplätzen am Vahlder Weg. Zunächst entwendete dieser einer Frau die Einkäufe aus dem Fahrradkorb und flüchtete mit seinem Fahrrad. Hierbei versuchte er noch eine unbeteiligte, auf einem angrenzenden Parkplatz befindliche, Frau zu schlagen. Als er dann noch an einem geparkten Auto vorbeifuhr trat der mit dem Fuß gegen den Radkasten. Hierbei stürzte er mit seinem Fahrrad, aber setzte seine Flucht fort. Trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Täter nicht mehr gefunden werden. Der als deutlich alkoholisiert beschriebene Unbekannte wird auf ca. 30 Jahre geschätzt. Er war bekleidet mit einer beigen, kurzen Hose und einem dunklen T-Shirt. Unterwegs war er mit einem E-Bike mit Fahrradkorb. Wer Hinweise zum Täter machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Rotenburg unter 04261-9470 in Verbindung zu setzen.

Zeven

Am frühen Samstagmorgen, gegen 06 Uhr, kam es in Heeslingen zu einem Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrer eines Seat Ibiza fuhr von einem Parkplatz auf die Bremer Straße. Hier kollidierte er mit einem vorfahrtberechtigten VW Transporter. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Bei dem 22-jährigen Seat-Fahrer wurde jedoch eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille festgestellt.

Wohnste

Am Samstagabend wurde der Fahrer eines Opel Mokka in Wohnste einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 43-jährige Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Weiterhin konnte er keinen Führerschein vorweisen. Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde ihm auch der Pkw-Schlüssel abgenommen.

Bremervörde

Am Samstagabend kam es in Bremervörde in der Straße Neuendamm zum Brand an einer Lagerhalle. Zuvor wurde in dem Bereich durch einen Mieter Unkraut mit einem Gasbrenner entfernt. Ob dieses brandursächlich ist, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Die Ermittlungen dauern noch an. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Bremervörde konnte der Brand rechtzeitig abgelöscht werden. Der Schaden an der Halle beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell