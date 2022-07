Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 51-jähriger E-Biker bei Unfall verletzt ++ Mit über 1,3 Promille auf der Autobahn ++ Einbruch in Baucontainer ++ Kollision unter Senioren ++ Polizei stoppt Alkoholfahrt ++

Rotenburg (ots)

51-jähriger E-Biker bei Unfall verletzt

Heeslingen. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Marktstraße/Unter den Eichen ist am Donnerstagnachmittag ein 51-jähriger E-Biker verletzt worden. Eine 53-jährige Autofahrerin hatte gegen 15.45 Uhr mit ihrem VW Touran aus der Straße Unter den Eichen nach links in die Marktstraße abbiegen wollen. Vermutlich übersah sie dabei den von rechts kommenden Mann auf seinem Elektrofahrrad. Bei der Kollision zog er sich leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro.

Mit über 1,3 Promille auf der Autobahn

Elsdorf/A1. Mit über 1,3 Promille ist ein 50-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Freitag auf der Hansalinie A1 in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Die Beamten waren gegen 3.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bockel und Elsdorf auf den in Richtung Hamburg fahrenden Ford des Mannes aufmerksam geworden. Bei einer Verkehrskontrolle erkannten die Polizisten bei ihm Anzeichen von Alkoholgenuss. Ein Test bestätigte den ersten Eindruck. Der 50-Jährige musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Einbruch in Baucontainer

Selsingen. In einem Neubaugebiet an der Granstedter Straße sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in einen Baucontainer eingebrochen. Da der Container nur als Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter genutzt wird, fanden die Täter darin offenbar nicht das Richtige. Ohne Beute entkamen sie unerkannt. Trotzdem richteten die Täter einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Hinweise bitte unter Telefon 04284/92755-0.

Vandalismus im Naturbad - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Hohen Schaden haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag im Naturbad an der Straße Sonnenkamp angerichtet. Dazu kletterten sie zunächst über die Umzäunung des Freibades. Auf dem Gelände warfen die Vandalen mehrere Liegen, einen Strandkorb und Unrat in die Becken. Dann schmissen sie mehrere Feldsteine von einer Rutsche. Dadurch wurden die Rutsche und auch die Folie auf dem Grund des Beckens beschädigt. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von rund zwanzigtausend Euro aus. Hinweise erbitten die Beamten unter Telefon 04281/9306-0.

Kollision unter Senioren

Fintel. Am Donnerstagmorgen ist es im Bruchweg zum Zusammenstoß einer 81-jährigen Radfahrerin mit dem Wagen eines 81-jährigen Autofahrers gekommen. Die Frau war gegen 8.40 Uhr vom Grundstück auf die Straße gefahren und hatte dabei vermutlich nicht auf den querenden Skoda des Senioren geachtet. Die Radlerin erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Bremervörde. Am Donnerstagabend hat eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei einen 63-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war der Mann kurz nach 21 Uhr wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte sich der Grund für dieses Verhalten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 1,1 Promille. In der OsteMed Klinik musste er zunächst eine Blutprobe und später auch seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel abgeben.

