POL-HRO: Löschung der Vermisstenfahndung

Rostock (ots) - Nachdem es in einer Kleingartenanlage in der Rostocker Südstadt heute Morgen aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand kam, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Gegen 4:40 Uhr war das Feuer in der Kleingartenanlage in der Satower Straße ausgebrochen. Die von Zeugen alarmierten Rettungskräfte waren wenig später vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen sind von dem Feuer drei Parzellen betroffen und zwei ...

