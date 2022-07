Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Linienbus kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer stirbt an der Unfallstelle ++ Fehler beim Überholen auf der A1 - Drei Menschen verletzt ++ Mini-Bagger von Baustelle geklaut ++

Rotenburg (ots)

Linienbus kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer stirbt an der Unfallstelle

Eversen. Vermutlich wegen ernster, gesundheitlicher Probleme ist ein 62-jähriger Busfahrer am Dienstnachmittag in der Dorfstraße mit einem Linienbus verunglückt. Ohne Fahrgäste kam der Bus gegen 17.30 Uhr nach links von der Kreisstraße ab und kollidierte im Seitenraum mit drei Bäumen, einer Laterne und einem Zaun. Ersthelfer fanden den leblosen Mann in seiner Fahrerkabine. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 62-Jährige noch an der Unfallstelle. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund dreißigtausend Euro.

45-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Waffensen. Bei einem Auffahrunfall auf der B 75 ist am Dienstagabend ein 45-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem Audi auf der Bundesstraße in Richtung Rotenburg unterwegs. Als er nach links in die Dorfstraße abbiegen wollte, musste er seinen Geländewagen abbremsen. Diese Situation erkannte der nachfolgende, 34-jährige Fahrer eines Audi vermutlich zu spät. Er fuhr auf das abbiegende Fahrzeug auf. Der 45-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zwanzigtausend Euro.

Fehler beim Überholen auf der A1 - Drei Menschen verletzt

Sottrum/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Stuckenborstel sind am Dienstagvormittag drei Menschen verletzt worden. Ein 44-jähriger Autofahrer hatte kurz vor 10 Uhr mit seinem Fahrzeug zum Überholen vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechseln wollent. Dabei übersah er den, auf dem linken Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit herannahenden Seat eines 21-Jährigen. Der junge Mann konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Die beiden Fahrer und auch die 44-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers zogen sich leichte Verletzungen zu.

Verbotener Slogan am Motorrad - Polizei leitet Ermittlungen ein

Zeven. Ein Zeuge hat der Zevener Polizei am Dienstagvormittag von einem merkwürdigen Spruch an einem Motorrad berichtet. Die Maschine stehe auf dem Parkstreifen vor einem Imbiss an der Bahnhofstraße. Auf dem Sattel und an einer Lenkertasche sei der Slogan "Meine Ehre heisst Treue", dem Wahlspruch der SS, angebracht. Vor Ort bestätigte sich die Mitteilung. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt

Zeven. Eine besorgte Zeugin hat der Zevener Polizei am Dienstagnachmittag von einem Autofahrer berichtet, der in der Alten Poststraße betrunken aus seinem VW Golf gestiegen sei. Eine Streifenbesatzung konnte das Fahrzeug und den 63-jährigen Fahrer wenig später vor Ort antreffen. Es stellte sich heraus, dass mehrere Zeugen den Mann zuvor fahrend und später aus dem Auto steigend gesehen haben. Ein Atemalkoholtest bestätigte ihre Einschätzung zu seiner Fahrtüchtigkeit. Mit über 1,8 Promille war der 63-Jährige stark angetrunken. Er musste eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Gefälschter Führerschein und Fahrt unter Drogen

Halvesbostel/A1. Am Dienstagabend, kurz vor 23 Uhr, ist ein 41-jähriger Autofahrer auf dem Autobahnparkplatz Stellheide in Fahrtrichtung Hamburg in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Der Mann legte den Beamten einen totalgefälschten, bulgarischen Führerschein vor. Eine Fahrerlaubnis, die ihn mit seinem VW Passat zur Teilnahme am Straßenverkehr berechtigt hätte, besaß der Mann nicht. Sie war im wegen einer Trunkenheitsfahrt unter Alkoholeinfluss entzogen worden. Bei dem 41-Jährigen erkannten die Beamten auch an diesem Abend auffällige Verhaltensweisen. Mehrere Tests ließen auf den Konsum von Rauschgift schließen. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach hatte der Mann vor Fahrtantritt Marihuana geraucht. Weitere Recherchen ergaben, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhielt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen sollte der 41-Jährige von einem Bekannten abgeholt werden. Die Beamten ließen sich auch von ihm den moldawischen Führerschein vorlegen. Dabei zeigte sich, dass auch dem "Abholer" die Fahrerlaubnis wegen einer vorangegangenen Trunkenheitsfahrt entzogen worden war. Er muss ich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Mini-Bagger von Baustelle geklaut - Polizei bittet um Hinweise

Selsingen. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag an der Ober Ochtenhausener Straße einen Mini-Bagger gestohlen. Das gelbe Arbeitsfahrzeug stand verschlossen an einer Baustelle für Kabelverlegung in Höhe der Einmündung zur Straße Haidbrock. Eine Spurensuche vor Ort zeigte, dass der Bagger auf einen Anhänger aufgeladen und abtransportiert worden ist. Die Polizei geht von einem Schaden von rund 25.000 Euro aus. Zeugen, die den Abtransport beobachtet haben könnten, melden sich bitte unter Telefon 04761/9945-0 bei der Bremervörder Polizei.

