POL-DO: Frau schlägt 8-Jährigen auf Spielplatz - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0638 Ein junger Dortmunder ist am 7. Juni im Bereich Phönix-West durch ein Projektil verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Den Angaben des 20-Jährigen zufolge befuhr er gegen 14 Uhr mit seinem E-Scooter die Martha-Neumann-Straße in Richtung Osten. In Höhe der Felicitasstraße verspürte er plötzlich einen stechenden Schmerz in der ...

mehr