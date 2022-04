Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Betrunkener Mann baut Unfall und flüchtet (13.04.2022)

Stockach (ots)

Betrunken einen Unfall gebaut hat ein Mann am Mittwochabend auf der Stahringer Straße. Ein 33-Jähriger fuhr gegen 20 Uhr mit einem BMW auf der Stahringer Straße und streifte hier zunächst einen Bordstein. Im Verlauf einer Rechtskurve kam der BMW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Steinmauer. Der Mann setzte seine Fahrt trotzdem fort, kam erneut von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum, bevor das Auto am Rand eines Abhangs zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der 33-Jährige nach Alkohol roch, was ein Alkoholtest mit einem Wert von 2,8 Promille bestätigte. Bei der anschließenden Blutentnahme in einem Krankenhaus verhielt sich der stark betrunkene Mann äußert renitent, so dass er in Gewahrsam genommen wurde. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 33-Jährige keinen Führerschein besitzt. Ein Abschleppdienst barg den total beschädigten BMW. Die Polizei schätzte den am Auto entstandenen Sachschaden auf rund 3.000 Euro. An der Steinmauer und dem Bordstein entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell