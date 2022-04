POL-KN: (Tuttlingen) Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei - Zeugen gesucht (13.04.2022)

Oberndorf (ots) - Eine völlig aufgelöste Autofahrerin hat sich in ihrer Verzweiflung am Mittwochmorgen an die Polizei gewandt. Wie sie den Beamten schilderte, war sie mit ihrem Auto in der Tuchbergstraße eingeparkt worden und aufgrund des geringen Abstands zu den anderen Autos nicht in der Lage, auszuparken und wegzufahren. Eine Polizeistreife kam vor Ort und stellte in der Tat wenig Rangierraum fest. Mit dem ...

mehr