Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/Lkr. Rottweil) - Schwerer Verkehrsunfall durch Überholen trotz Gegenverkehr (13.04.2022)

Dornhan (ots)

Vier verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, welcher sich am Mittwochabend auf der L 413 ereignet hat. Eine 24-jährige Smart-Fahrerin befuhr gegen 20:49 Uhr die Landstraße von Hochmössingen kommend in Fahrtrichtung Marschalkenzimmern, wo sie nach Zeugenaussagen in einer Senke trotz Gegenverkehr ein vorausfahrendes Auto überholte. Ein ordnungsgemäß entgegenkommender 52-jähriger BMW-Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern. Im gleichen Moment wich jedoch die 24-Jährige ihrerseits nach links aus, so dass die Fahrzeuge letztlich in der angrenzenden Wiese frontal kollidierten. Durch den Verkehrsunfall wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt, der BMW-Fahrer, seine 50-jährige Beifahrerin sowie das 4-jährige Kind zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in örtliche Kliniken eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Rottweil wurde die Entnahme einer Blutprobe bei der 24-Jährigen angeordnet, ihr Führerschein wurde einbehalten. Die L 413 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme, welche die Feuerwehr aus Marschalkenzimmern durch Ausleuchten der Unfallstelle unterstützte, in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

