Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Lkr. Konstanz) Betrunken von der Fahrbahn abgekommen (13.04.2022)

Mühlingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend auf der Bundesstraße 313 zwischen Mühlweiler und Hoppetenzell einen Unfall gebaut. Ein 41-jähriger Mann war mit einem Opel auf der B313 von Mühlweiler in Richtung Hoppetenzell unterwegs. Dabei kam der Opelfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch ein Gebüsch und kollidierte anschließend mit einem Baumstamm. Ein freiwilliger Alkoholtest des 41-Jährigen ergab einen Wert von über 2 Promille. Der leicht verletzte Mann musste aufgrund dessen neben der weiteren Behandlung in einem Krankenhaus zudem eine Blutprobe abgeben. Die Beamten behielten seinen Führerschein. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das total demolierte Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Flurschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell