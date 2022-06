Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf der Polizei Dortmund: Mann durch Projektil an Bein verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0638

Ein junger Dortmunder ist am 7. Juni im Bereich Phönix-West durch ein Projektil verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Den Angaben des 20-Jährigen zufolge befuhr er gegen 14 Uhr mit seinem E-Scooter die Martha-Neumann-Straße in Richtung Osten. In Höhe der Felicitasstraße verspürte er plötzlich einen stechenden Schmerz in der linken Wade. Nachdem er sein Hosenbein hochgeschoben hatte, erblickte er eine kleine, blutende Wunde und begab sich in ärztliche Behandlung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist die Wunde durch ein Projektil aus einer Luftdruckwaffe verursacht worden.

Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/ 132 7441.

