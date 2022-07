Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Zweimal ohne Fahrerlaubnis erwischt ++ Unfall an der roten Ampel ++ Einbruch in Discounter misslingt ++ Kupferschrott geklaut ++

Hansalinie A1 - Zweimal ohne Fahrerlaubnis erwischt

Tiste/Ostetal/A1. Als unbelehrbar beschreibt die Autobahnpolizei Sittensen einen 41-jährigen Autofahrer, der am Donnerstag innerhalb kürzester Zeit zweimal von den Beamten beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt worden ist. Eine Streifenbesatzung wurde kurz nach 15 Uhr auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal Nord auf den VW Golf des Mannes aufmerksam. Bei der Verkehrskontrolle legte er den Beamten eine russische Fahrerlaubnis vor. Da der 41-Jährige seit sechs Jahren in Deutschland wohnt, hätte er sie in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben lassen müssen. Damit war seine Fahrt an dieser Stelle zunächst zu Ende. Der Wagen wurde durch eine Parkkralle gesichert. Die Rückfahrt sollte ein Bekannter übernehmen. Gegen 18.30 Uhr kamen die zwei Ersatzfahrer aus Hamburg und fuhren mit dem 41-Jährigen in Richtung Bremen weiter. Eine halbe Stunde später tauchte der VW Golf an der Anschlussstelle Elsdorf erneut auf. Am Steuer saß wieder der 41-jährige Mann. Die Polizei lotste seinen Wagen von der Autobahn und sicherte ihn diesmal endgültig. Gegen den 41-Jährigen leiteten die Beamten zwei Strafverfahren ein. Aber auch die beiden 29 und 35 Jahre alten Bekannten müssen sich dafür verantworten. Sie stehen im Verdacht Beihilfe geleistet zu haben.

Autofahrer fährt Radfahrer an und haut ab

Rotenburg. Am Dienstagnachmittag sind zwei Radfahrer in der Brauerstraße von einem Auto angefahren wollen. Anschließend hat sich der noch unbekannte Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Nach Angaben der Geschädigten habe der Mitte 30 Jahre alte Mann gegen 16.30 Uhr das Tankstellengelände mit seinem dunklen BMW verlassen und auf die Brauer Straße fahren wollen. Dabei kam es zur Kollision mit der von rechts auf dem Radweg kommenden 21-jährigen Radfahrerin und dem gleichaltrigen Radfahrer. Beide kamen zu Fall und zogen sich Prellungen und Abschürfungen zu. Ohne seine Personalien anzugeben, fuhr der Verursacher davon. Er wird als etwa 175 cm großer Mann mit kurzen, schwarzen Haaren beschrieben. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Unfall an der roten Ampel

Bremervörde. Bei einem Auffahrunfall an der Ampel Neue Straße/Rahlandsweg ist am Donnerstagvormittag ein 70-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Senior hatte gegen 9.30 Uhr mit seinem Smart bei Rotlicht halten müssen. Eine nachfolgende, 20-jährige Fahranfängerin erkannte das vermutlich zu spät. Sie fuhr mit ihrem Opel auf das stehende Fahrzeug auf. Der Mann im Smart zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu.

Unfall beim Abbiegen - Junge Fahrerin verletzt

Sottrum. Eine verletzte, junge Frau und ein Sachschaden von rund achttausend Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen in der Straße Am Eichkamp ereignet hat. Ein 37-jähriger Autofahrer hatte gegen 7 Uhr früh mit seinem Ford Transit aus einer Seitenstraße auf die Kreisstraße abbiegen wollen und dabei vermutlich den VW Fox einer 22-jährigen Frau übersehen. Bei der Kollision zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Einbruch in Discounter misslingt

Selsingen. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte versucht, in einen Discounter an der Hauptstraße einzubrechen. Mit einem Gullydeckel warfen sie eine Fensterscheibe des Geschäfts ein. Eingedrungen sind die Täter in das Gebäude aber nicht. Möglicherweise wurden sie bei ihrem Vorhaben gestört.

Einbruch in Restaurant

Sittensen. Bei einem Einbruch in ein griechisches Restaurant an der Bahnhofstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch Bargeld, mehrere elektronische Geräte und Werkzeug gestohlen. Um in das Gebäude zu gelangen, brachen sie zuvor eine Tür auf. Dann gingen sie im Lokal auf die Suche nach Beute und wurden fündig. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus.

Glas vom Außenspiegel gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Am Donnerstagnachmittag haben Unbekannte in der Gerberstraße das Außenspiegelglas eines blauen VW Multivan gestohlen. Der Wagen stand zwischen 12.40 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkstreifen am Penny-Parkplatz. Möglicherweise ist die Tat beobachtet worden. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Kupferschrott geklaut

Wilstedt. Buntmetall im Wert von über zweitausend Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag vom Lagerplatz der Fa. Meyerhof an der Hauptstraße gestohlen. Zwischen 2.20 Uhr und 4 Uhr betraten die Diebe das Firmengelände und sammelten den abgelegten Kupferschrott ein.

