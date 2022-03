POL-KN: (Villingen, B33, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit rund 4.000 Euro Blechschaden (14.03.2022)

Singen (ots) - Ein Unfall mit Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist am Montag um die Mittagszeit in der Byk-Gulden-Straße passiert. Ein 26-jähriger Skoda-Fahrer war auf der Byk-Gulden-Straße in Richtung der Straße "Pfaffenhäule" unterwegs. Beim Abbiegen in ein Grundstück übersah der junge Mann einen entgegenkommenden VW Transporter eines 46-Jährigen und ...

mehr