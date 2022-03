FW-F: Verkehrsunfall zwischen Notarzteinsatzfahrzeug und Pkw - eine Person verletzt

Frankfurt am Main (ots) - Am Morgen des 27. Februar kam es gegen 5:30 Uhr zu einem Brand von Müllbehältern vor einer Pension in der Karlsruher Straße im Gutleutviertel. Das Feuer hat sich von dort in das Erdgeschoss und den Keller des Gebäudes ausgebreitet und zu einer starken Verrauchung der betroffenen Geschosse geführt. Eine Personen ist in Panik aus dem Fenster eines Obergeschosses gesprungen. Weitere Personen ...

mehr