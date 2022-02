Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw Fahrer mit fast 3 Promille unterwegs

53925 Kall (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17.00 Uhr fiel ein 33-jähriger Mann auf einem Tankstellengelände in Kall mehreren Zeugen auf, als er seinen geparkten Pkw verließ und mit torkelndem Gang in die Tankstelle ging. Nachdem er zunächst mit seinem Pkw die Örtlichkeit verlassen hatte, kehrte er kurze Zeit später wieder zurück und konnte von den zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizeibeamten kontrolliert werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Bei der Durchführung einer Blutprobe auf der Polizeiwache Schleiden leistete der Mann erheblichen Widerstand und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Bei der Zuführung zum Gewahrsam in die Polizeiwache Euskirchen kam es zu fortgesetzten Widerstandshandlungen des Mannes, so dass gegen ihn neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eine weitere Strafanzeige wegen tätlicher Angriffe gegen Polizeibeamte vorgelegt wurde.

