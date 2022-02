Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Besitzerin sah flüchtenden Fahrraddieb

Mechernich (ots)

Am gestrigen Donnerstag (gegen 17.45 Uhr) wurde in der Straße "Am Pantaleonskreuz" in Mechernich-Satzvey ein E-Bike entwendet. Die Eigentümerin des Bikes konnte den Unbekannten noch mit dem Rad wegfahren sehen. Es handelt sich um ein Bike der Marke Cube in blau-schwarz.

