Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wachsamer Nachbar beobachtet dreisten Fahrraddieb

Weilerswist-Lommersum (ots)

Als am Donnerstagnachmittag (14 Uhr) ein Hauseigentümer zu seiner Anschrift an der Brabanter Straße zurückkehrte, erfuhr er von seiner Frau und einem Nachbarn, dass zuvor ein Unbekannter in der Hofeinfahrt mit einem Pkw vor dem Anwesen hielt und sich an einem abgestellten Fahrrad zu schaffen machte. Der Dieb demontierte an dem Fahrrad Teile. Während seiner Tat wurde er vom wachsamen Nachbarn fotografiert. Die Ermittlungen laufen.

