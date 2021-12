Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit dem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem tatverdächtigen Dieb. Am Sonntag, 12. September 2021, hielt sich ein 49-jähriger Gelsenkirchener in einer Sauna in der Feldmark auf. Dort kam ein anderer Gast zu ihm und gab dem 49-Jährigen dessen Geldbörse, die er im Umkleidebereich gefunden hatte. Beim Blick in sein Portemonnaie, das aber zuvor eigentlich im Spind verschlossen worden war, stellte der Gelsenkirchener fest, dass aus diesem Bargeld entnommen wurde. Ein Tatverdächtiger wurde am Spind des Opfers von einer Überwachungskamera gefilmt. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7212 im Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Das Bild und die Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/ktvysray

