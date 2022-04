Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 80-Jähriger schlägt zwei Verkehrsteilnehmende mit Rohrstock

Römerberg (ots)

Zu einer Körperverletzung der etwas anderen Art kam es am Dienstag kurz vor 17:30 Uhr in der Holzgasse. Während zwei PKW-Fahrende im Alter von 30 und 31 Jahren in der Holzgasse verkehrsbedingt halten mussten, kam ein 80-Jähriger aus der Einfahrt seines angrenzenden Anwesens und schlug mit einem Rohrstock auf das Fahrzeug der 30-Jährigen. Ein Schaden entstand dabei nicht. Als die Frau den Mann aufforderte, dies zu unterlassen, wurde der Senior noch aggressiver und wirkte mit dem Stock auf die Frau ein. Als der hinter ihr wartende PKW-Fahrer zur Hilfe eilte, wurde auch der 31-Jährigen von dem Mann mit dem Rohrstock geschlagen. Die beiden Geschädigten erlitten durch die Schläge leichte Verletzungen an den Armen. Der Senior muss sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell