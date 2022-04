Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Modegeschäft

Speyer (ots)

Unbekannte versuchten über die Osterfeiertage vom 16.04.2022 bis19.04.2022 in ein Modegeschäft in der Maximilianstraße einzubrechen. Durch den gewaltsamen Versuch in die Räumlichkeiten einzudringen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Maximilianstraße beobachtet? Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen genommen.

