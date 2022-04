POL-PDLU: Streitigkeiten um eine Gartenparzelle führen zur Körperverletzung mit drei leichtverletzten Personen.

Mutterstadt (ots) - Am Freitag, den 15.04.2022 , stellte eine 28-jährige Frau ihren Skoda am Anzweg Höhe Hausnummer 83 ab. Als ihr Ehemann gegen 21:00 Uhr an das Fahrzeug kam bemerkte er, dass der dahinterstehende Peugeot an dem Auto seiner Ehefrau stand. Die Fahrerin dieses Fahrzeugs war zufällig auf dem gleichen Geburtstag wie dessen Ehefrau. Die Peugeotfahrerin teilte mit, dass sie gegen 16:00 Uhr ihr Fahrzeug mit ...

mehr