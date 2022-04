Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

Am Freitag, den 15.04.2022 , stellte eine 28-jährige Frau ihren Skoda am Anzweg Höhe Hausnummer 83 ab. Als ihr Ehemann gegen 21:00 Uhr an das Fahrzeug kam bemerkte er, dass der dahinterstehende Peugeot an dem Auto seiner Ehefrau stand. Die Fahrerin dieses Fahrzeugs war zufällig auf dem gleichen Geburtstag wie dessen Ehefrau. Die Peugeotfahrerin teilte mit, dass sie gegen 16:00 Uhr ihr Fahrzeug mit Abstand hinter dem Skoda parkte. Bei einer Schadenbegutachtung stellten die Beteiligten fest, dass auch der Peugeot im Heckbereich beschädigt war, sodass man davon ausgehen konnte, dass ein unbekanntes Fahrzeug auf den Peugeot auffuhr und diesem auf dem Skoda schob. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Zum Unfallbeteiligten Fahrzeug sind keinerlei Hinweise bekannt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

