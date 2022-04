Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wildunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Altrip (ots)

Am 17.04.2022 kurz vor Mitternacht wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle ein Unfall mit leicht verletztem Motorradfahrer auf der K12 gemeldet. Vor Ort konnte ein 18-jähriger Mann unter seinem Motorrad liegend festgestellt werden. Dieser klagte über Schmerzen an einer Hand und einem Bein. Er teilte mit, dass er mit seinem Motorrad die K12 in Fahrtrichtung Altrip befuhr, als ein Hase die Fahrbahn von links nach rechts kreuzte. Der Fahrer erschrak dabei und stürzte im Grünstreifen. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht. Die K12 wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme für circa 20 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell