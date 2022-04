POL-PDLU: Speyer - Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet

Otterstadt (ots) - 17.04.2022, 22:30 Zeugen melden einen gestürzten Fahrradfahrer in der Speyerer Straße in Otterstadt. Vor Ort konnte bei dem 55jähriger Mann, der mit seinem E-Bike unterwegs war, Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Der E-Bike- Fahrer verletzte sich leicht bei dem Sturz im Kopfbereich und an den Händen, er wurde deshalb zwecks medizinischer ...

mehr