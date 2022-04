Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter E-Bike Fahrer

Otterstadt (ots)

17.04.2022, 22:30

Zeugen melden einen gestürzten Fahrradfahrer in der Speyerer Straße in Otterstadt. Vor Ort konnte bei dem 55jähriger Mann, der mit seinem E-Bike unterwegs war, Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Der E-Bike- Fahrer verletzte sich leicht bei dem Sturz im Kopfbereich und an den Händen, er wurde deshalb zwecks medizinischer Versorgung in ein Speyerer Krankenhaus verbracht, dort wurde ihm aufgrund der Alkoholisierung auch eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

