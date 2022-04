Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Pfarrhaus

Speyer (ots)

17.04.2022, ca. 12:00 Uhr

Ein 61jähriger Zeuge beobachtete zwei männliche Personen, die versuchten in das Pfarrhaus in der Gilgenstraße zu gelangen. Einer der Täter versuchte die Rollläden hochzuschieben, während der andere "Schmiere" stand. Als sie den Zeugen bemerkten, verließen sie fußläufig die Örtlichkeit. Die Täter hatten auffällige Kleidung getragen, einer trug eine camouflagefarbene Jogginghose, der zweite Täter einen rosafarbenen Kapuzenpullover. Näheres nicht bekannt

Zeugen, die zur Mittagszeit verdächtige Beobachtungen rund um die Innenstadt wahrnahmen oder Angaben zu den oben genannten Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell