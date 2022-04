Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Böhl-Iggelheim Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigten

Böhl-Iggelheim (ots)

Böhl-Iggelheim Am Samstag, den 15.04.2022, gegen 11:45 Uhr, streifte ein Verkehrsteilnehmer, auf dem Kundenparkplatz des Wasgau Marktes in Böhl-Iggelheim, einen anderen, auf dem Parkplatz abgestellten, PKW. Der Unfallverursacher stellte den leichten Streifschaden an seinem Fahrzeug jedoch erst bei sich zu Hause fest, woraufhin er die Polizei verständigte. Der vermutlich gestreifte PKW auf dem Parkplatz konnte durch die aufnehmenden Beamten vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Bei diesem soll es sich um einen schwarzen bzw. dunklen Audi A1 handeln. Auf Grund der verspäteten Meldung wurde eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell