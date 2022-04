Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schifferstadt - Versuchter Fahrraddiebstahl

Schifferstadt (ots)

Schifferstadt Am Karfreitag, 15.04.2022, zwischen 19:30 - 23:20 Uhr, wurde am Hauptbahnhof in Schifferstadt, an den dortigen Fahrradunterständen durch unbekannte Täter versucht ein Fahrrad zu entwenden. Die Besitzerin des Fahrrads bemerkte den versuchten Diebstahl, als sie ihr beschädigtes Fahrradschloss feststellte, welches sich mit dem Schlüssel nicht mehr öffnen ließ. Möglicherweise wurde der oder die bislang unbekannten Täter bei der Tatausführung gestört und ließen somit von ihrem Vorhaben ab. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

