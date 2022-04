Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsserie in Kleingartenanlage

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 15.04.2022 bis 16.04.2022 verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu bisher zwölf Gartenparzellen in der Kuhweide in Speyer. Dabei wurden zum Großteil Gartenhäuser sowie Geräteschuppen aufgebrochen oder Fensterscheiben eingeschlagen. Hauptsächlich wurden Kabel und elektrische Geräte entwendet.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld beobachtet? Hinweise telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

