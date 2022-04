Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aufmerksame Unfallzeugen bei Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am Samstag, 16.04.2022, ca. 09.55 Uhr, parkte der schwarze Hyundai I 30 eines 52-Jährigen Fahrzeughalters ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in Höhe Dathenushaus in der Carl-Theodor-Straße in Frankenthal. Zur Abstellzeit versuchte der Fahrer eines grauen VW Bora in einen benachbarten Stellplatz einzuparken und kollidierte dabei mit dem geparkten Hyundai. Nach dem Verkehrsunfall stieg der Unfallverursacher aus seinem Fahrzeug, nahm den entstandenen Schaden in Augenschein und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Aufmerksame Unfallzeugen beobachteten den Unfallhergang, notierten sich das Kennzeichen des Unfallverursachers sowie eine Personenbeschreibung des Fahrers und verständigten die Polizei. Dank der Unfallzeugen muss der Geschädigte die Kosten von ca. 500 EUR nicht selbst tragen.

