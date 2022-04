Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierte Radfahrer kollidiert mit PKW

Speyer (ots)

18.04.2022, 01:13 Uhr

Ein 31jähriger Mann aus Speyer meldet über Notruf, dass er von mehreren Personen angegangen wird. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 31jährige mit seinem Fahrrad ein parkendes Fahrzeug streifte und dadurch zu Fall kam. Dies wurde von mehreren Zeugen beobachtet, die den 31jährigen aufforderten, stehen zu bleiben, was dem 31jährigen missfiel. Grund hierfür könnte die vor Ort festgestellte Alkoholisierung des Fahrradfahrers gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergab nämlich einen Wert von 3,81 Promille, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Verletzt wurde er durch den Sturz nicht, Schaden am parkenden Fahrzeug und am Fahrrad entstand keiner.

