Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Missbrauch von Ausweispapieren in Abschiebehaft

Ringsheim (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am 16. November einen Ausweismissbrauch aufgedeckt.

Ein algerischer Staatsangehöriger, der in einem Zug Höhe Bahnhof Ringsheim angetroffen wurde und keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, zeigte dem Zugbegleiter und den Beamten der Bundespolizei einen französischen Ausweis vor. Den Beamten fiel auf, dass das im Dokument angebrachte Lichtbild nicht mit dem tatsächlichen Ausweisinhaber übereinstimmte.

Eine Überprüfung des Dokumentes in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass dieses zudem als entwendete Urkunde zur Sachfahndung ausgeschrieben ist.

Da Recherchen ergaben, dass der 63-Jährige zuvor unerlaubt von Frankreich nach Deutschland eingereist war und er bereits in anderen europäischen Staaten Asylanträge gestellt hatte, wurde er auf richterliche Anordnung in Abschiebehaft genommen und in die Abschiebehafteinrichtung Pforzheim eingeliefert. Der missbräuchlich verwendete französische Ausweis wurde sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell