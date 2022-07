Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schockanruf kann Seniorin nicht schocken ++ Polizei klärt Unfallflucht ++ Radlader an der Sandgrube beschädigt ++ Einbruch in Imbiss-Verkaufsanhänger ++

Schockanruf kann Seniorin nicht schocken

Fintel. Mit einem Schockanruf haben Unbekannte am Dienstagvormittag versucht, an das Geld einer 78-jährigen Frau zu kommen. Gegen 9 Uhr klingelte bei der Seniorin das Telefon. Die Anruferin gab sich als ihre angebliche Tochter aus. Sie habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und dabei einen Menschen getötet. Um einer Untersuchungshaft zu entgehen, benötige sie dringend 65.000 Euro. Die "Mutter" solle das Geld oder auch ihren Schmuck bereithalten. Die 78-Jährige ließ sich nicht schocken und beendete das Gespräch.

Polizei klärt Unfallflucht

Sittensen. Beamte der Sittenser Polizei haben am Mittwochnachmittag eine Verkehrsunfallflucht in der Mühlenstraße schnell aufklären können. Ein 23-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine war gegen 13 Uhr beim Wenden gegen eine Gartenmauer gefahren. Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausende Euro. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Verursacher gefunden werden. Der Mann gab den Verstoß zu.

Radlader an der Sandgrube beschädigt

Waffensen. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch auf dem Gelände der Sandgrube an der Straße Zum Kesselhofskamp einen Radlader beschädigt. Sie zerstörten die Rundumleuchte des Fahrzeugs und verschwanden unerkannt. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Einbruch in Imbiss-Verkaufsanhänger

Bremervörde. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter auf dem Gelände des REWE-Marktes an der Industriestraße in einen Imbiss-Verkaufsanhänger eingedrungen. Dazu hebelten sie eine Tür auf. Aus dem Imbiss nahmen sie eine Geldkassette mit Bargeld und einige Getränke mit.

Einbruch in Fahrzeughalle - Wechselgeldkassen aus Bussen gestohlen

Bremervörde. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in die Fahrzeughalle eines Busunternehmens an der Wesermünder Straße eingebrochen. Dort fanden sie die Schlüssel von 18 Bussen und verschafften sich damit Zugang zu den Fahrzeugen. Bei einem Bus wurde eine Scheibe eingeschlagen. Mit mehreren Wechselgeldkassen machten sich die Täter aus dem Staub.

Ehepaar beim Einkaufen bestohlen

Rotenburg. Am Mittwochmittag ist ein Rotenburger Ehepaar in einem Einkaufsmarkt an der Verdener Straße von zwei unbekannten Dieben bestohlen worden. Die beiden Männer hatten die 49 und 52 Jahre alten Eheleute gegen 13 Uhr in ein Gespräch verwickelt. Durch diese Ablenkung gelang es einem der Täter das Portemonnaie aus der im Einkaufwagen liegenden Tasche unbemerkt zu stehlen. Darin befanden sich neben einigem Bargeld die üblichen Dokumente und Bankkarten. Als der Diebstahl bemerkt wurde, waren die Männer bereits verschwunden.

Diebstahl beim Autohändler

Zeven. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte vom Gelände eines Autohandels an der Bäckerstraße einige Elektrogeräte gestohlen. Zuvor waren die Täter mit einem Wagen auf eine benachbarte Wiese gefahren. Von dort gelangten sie durch eine Hecke auf das Betriebsgelände. In einem Zelt für Fahrzeugaufbereitung fanden die Unbekannten das Diebesgut. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

