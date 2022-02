Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Mehrere Alleinunfälle aufgrund Wetterlage auf BAB 48 und BAB 3

Höhr-Grenzhausen und Dierdorf (ots)

Am Donnerstag, dem 24.02.2022 ab 17:30 Uhr ereigneten sich binnen weniger Minuten drei gleichgelagerte Alleinunfälle aufgrund des plötzlich eingetretenen Wetterumschwunges (starker Schneefall, Hagel, Nebel, Wind) und der nicht angepassten Geschwindigkeit bei diesen Wetterverhältnissen. 1 Unfall ereignete sich auf der BAB 3 in Höhe der AS Dierdorf, die beiden anderen auf der BAB 48 in Höhe der AS Höhr-Grenzhausen. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

