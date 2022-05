Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220524-1: Polizisten nahmen mutmaßliche Diebe am Tatort fest

Bergheim (ots)

Männer hatten ersten Ermittlungen zufolge mehrere Gegenstände aus Garten gestohlen

Polizisten haben am Dienstagmorgen (24. Mai) zwei Männer (33, 43) gestellt, die laut ersten Erkenntnissen Leergut, Feuerzeuge und Zigaretten aus einem Garten in Bergheim-Kenten entwendet hatten. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die beiden gegen 4.30 Uhr an der Hubertusstraße beobachtet und die Polizei gerufen.

Die Beamten stellten eine Person an der Hermann-Lautz-Straße. Sie durchsuchten den Mann und fanden unter anderem zwei Schraubendreher in seinem Rucksack. Weitere Polizisten stellten seinen Komplizen an der Ecke zur Straße "Auf den Sprüngen", nachdem dieser über eine Gartenmauer gesprungen war. Bei dem 33-Jährigen fanden die Beamten zwei Feuerzeuge und Zigaretten. Zudem stellten sie fest, dass die Diebe Pfandflaschen und verschlossene Getränkeflaschen aus einem Garten entwendet und außerhalb des Zauns positioniert hatten.

Die Polizisten nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten sie in ein Polizeigewahrsam. Sie stellten die aufgefunden Gegenstände sicher und gaben die Zigaretten, Feuerzeuge sowie Getränkeflaschen an den Geschädigten zurück. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Mittlerweile sind die Männer wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. (sc)

