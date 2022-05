Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220523-3: Unbekannte brachen in Schwimmbad-Kiosk und Tennisplatz-Restaurant ein

Erftstadt, Kerpen (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 suchen Zeugen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung zu Einbrüchen in Kerpen und Erftstadt.

In der Nacht zu Samstag (21. Mai) haben sich in Kerpen-Sindorf unbekannte Täter Zutritt zum Außengelände eines Schwimmbads verschafft. Dort hebelten sie ersten Erkenntnissen zufolge in der Zeit von Freitag (20. Mai) 22.15 Uhr und Samstagmorgen 11 Uhr das Fenster eines Kiosks auf und sollen nach Angaben des Inhabers Getränkedosen entwendet haben.

In der darauffolgenden Nacht zu Sonntag (22. Mai) sollen Unbekannte aus einem Restaurant 'An der Schwarzau' in Erftstadt-Liblar Bargeld und Lebensmittel entwendet haben. Die Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge in der Zeit von 23.30 Uhr und 9.15 Uhr eine Tür im Erdgeschoss der Tennishalle auf und begaben sich im Anschluss ins Obergeschoss. Dort entnahmen sie laut Angaben des Restaurantbetreibers Lebensmittel aus dem Kühlraum und entwendeten das Wechselgeld aus den Portemonnaies der Kellner.

Hinweise zu den Einbrüchen, zu den Tätern oder zu verdächtigen Personen, die sich in den genannten Tatzeiträumen an den Örtlichkeiten aufgehalten haben, nehmen die Kriminalbeamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

