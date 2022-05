Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220523-1: Gefahrensituation Abbiegen: Auto erfasst Radfahrer

Wesseling (ots)

Rennradfahrer leicht verletzt

Am Samstagmittag (21. Mai) ist ein Rennradfahrer (31) bei einem Verkehrsunfall in Wesseling-Keldenich leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen hatte der Renault eines Autofahrers (85) beim Abbiegen auf ein Grundstück den 31-Jährigen erfasst. Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um den Radfahrer, der nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen konnte.

Nach derzeitigem Sachstand war der 31-Jährige gegen 12.15 Uhr in Begleitung eines zweiten Rennradfahrers (30) auf dem parallel zur Eichholzer Straße verlaufenden Radweg in Richtung Rodenkirchener Straße unterwegs. Der Autofahrer soll den beiden Männern in seinem Clio entgegengekommen und aus seiner Sicht nach links auf ein Grundstück abgebogen sein. Beim Queren des Radwegs habe der Renault dann den Rennradfahrer erfasst. Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzte der 31-Jährige und zog sich dabei die Verletzungen zu. Beide Radfahrer sollen zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm getragen haben.

Polizisten sicherten die Unfallspuren. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. (he)

