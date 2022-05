Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220520-2: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Pulheim (ots)

Bargeld entwendet

Unbekannte sind am Donnerstagvormittag (19. Mai) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Geyen eingebrochen. Laut ersten Erkenntnissen sollen die Einbrecher zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr über den Garten des Hauses an der Sintherner Straße auf das Grundstück gelangt und von dort in die Erdgeschosswohnung eingedrungen sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen alle Informationen zur Sache unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Angaben der Geschädigten zufolge entwendeten die Einbrecher Bargeld. Polizisten sicherten die Spuren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell