POL-REK: 220520-1: Absage des Pressetermins zur Übergabe des Rote-Ritter-Mobils von Teilen e.V. an die Polizei des Rhein-Erft-Kreises

Bergheim (ots) - Wertgegenstände entwendet. Die Polizei sucht derzeit nach unbekannten Tätern, die in der Nacht zu Dienstag (17. Mai) in ein Bergheimer Testzentrum eingebrochen sind. Die Einbrecher sollen zwischen Montagabend (16. Mai) 20 Uhr und Dienstagmorgen (17. Mai) 6 Uhr in einen Test-Container an der Straße "In den Benden" eingedrungen sein. Laut derzeitigem ...

