Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach Trunkenheitsfahrt - Polizei sucht Unfallstelle + Werkzeug im Wert etlicher Tausend Euro aus Rohbau gestohlen + Polizei kontrolliert im Stadtgebiet

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 06.04.2022

+++

Karben / Büdingen / Hammersbach: Nach Trunkenheitsfahrt - Polizei sucht Unfallstelle

Nachdem aufmerksame Autofahrer der Polizei am Montagabend gegen 19.20 Uhr einen stark beschädigten PKW meldeten, der auf der A45 bei Hammersbach in Fahrtrichtung Dortmund durch unsichere Fahrweise aufgefallen war, bitten die Ermittler um Mithilfe.

Eine Polizeistreife fand den roten Kleinwagen kurz darauf parkend im Büdinger Ortsteil Düdelsheim auf. Die 33-jährige Fahrzeugnutzerin gab an, zuvor von Karben nach Büdingen gefahren zu sein. Während der Fahrt wäre sie in eine Leitplanke gekracht. An den Ort des Verkehrsunfalles jedoch könne sie sich nicht erinnern.

Da zudem Einiges auf den vorherigen Konsum von Alkohol bzw. Betäubungsmitteln hindeutete, nahmen die Beamten die Beschuldigte zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle und beschlagnahmten ihren Führerschein.

Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise unter Tel. 06042/96480. Die Ermittler fragen:

-War der Toyota während der Fahrt nach Büdingen weiteren Verkehrsteilnehmern aufgefallen?

-Wer kann Angaben zur Unfallörtlichkeit machen?

-Wo wurde eine beschädigte Leitplanke, möglicherweise mit roten Lackanhaftungen, festgestellt?

+++

Altenstadt: Werkzeug im Wert etlicher Tausend Euro aus Rohbau gestohlen

Werkzeug im Wert von etwa 25.000 Euro entwendeten Straftäter in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Rohbau Am Rosengarten im Ortsteil Oberau. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum, in dem die Diebe ein Fenster aufgehebelt- und anschließend beide Stockwerke nach Verwertbarem durchsucht hatten, eingrenzen. Außerdem ein auf dem Grundstück stehender Baucontainer aufgebrochen-, aus diesem offenbar jedoch nichts entwendet worden.

Nun ermittelt die Polizei in Büdingen, unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls, und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06042/96480. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge Am Rosengarten aufgefallen? Hatte jemand das Verladen und den anschließenden Abtransport des Diebesgutes beobachtet? Wer kann anderweitig Angaben zur genannten Tat machen?

+++

Büdingen: Polizei kontrolliert im Stadtgebiet

Die Büdinger Polizei führte am Dienstagnachmittag (05.04.2022) mit Unterstützung der hessischen Bereitschaftspolizei an mehreren Örtlichkeiten im Dienstgebiet Verkehrskontrollen durch. So überprüften die Beamten zwischen 15 und 21 Uhr zunächst in der Berliner Straße, anschließend in Orleshausen und schließlich An der Saline insgesamt 47 Fahrzeuge sowie 60 Personen.

Resümee der Kontrollen: - Vollstreckung zweier Haftbefehle wegen nicht gezahlter Geldstrafe / Bußgeldes - Zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie dessen Zulassens - Acht Ordnungswidrigkeitsanzeigen - Ahndung einiger festgestellter Ordnungswidrigkeiten vor Ort - Erteilung von zwei Kontrollaufforderungen ("Mängelkarte")

In den kommenden Wochen und Monaten sind im Wetteraukreis weitere ähnliche Maßnahmen geplant.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell